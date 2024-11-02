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Расписание матчей
Англия. Кубок
Нортгемптон Таун - Кеттеринг Таун
Нортгемптон Таун - Кеттеринг Таун: обзор матча 02 ноября 2024
Нортгемптон Таун
02.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Кеттеринг Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нортгемптон Таун - Кеттеринг Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Кеттеринг Таун
Англия. Кубок, 2 раунд
Кеттеринг Таун
1 : 2
01.12.2024
Донкастер Роверс
Англия. Кубок, 1 раунд
Нортгемптон Таун
1 : 2
02.11.2024
Кеттеринг Таун
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Кеттеринг Таун
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
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«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
2016.09.21 20:02
4
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
2
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
2016.09.22 00:40
4
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
2016.09.21 20:02
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