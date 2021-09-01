Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Украина
Казахстан - Украина: обзор матча 01 сентября 2021
Казахстан
01.09.2021, среда, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 4 тур
2 : 2
Завершен
Украина
74'
Р. Валиуллин
90+6'
Р. Валиуллин
2'
Р. Яремчук
90+3'
Д. Сикан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Украина
ГОЛ! 2:2!
Р. Валиуллин
Пас отдал
Ю. Логвиненко
90'
+6
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Сикан
Желтая карточка
С. Покатилов
90'
+2
Замена
Г. Жуков
️️️️
В. Васильев
90'
Замена
Р. Оразов
️️️️
А. Тагыберген
90'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
И. Куат
84'
82'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Э. Соболь
75'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
С. Сидорчук
74'
Желтая карточка
А. Зинченко
ГОЛ! 1:1!
Р. Валиуллин
Пас отдал
А. Тагыберген
74'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Нургалиев
60'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
А. Шушеначев
60'
59'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
В. Буяльский
58'
Замена
В. Цыганков
️️️️
Р. Яремчук
52'
Желтая карточка
В. Миколенко
Желтая карточка
В. Васильев
43'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Яремчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
19
Руслан Валиуллин
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
14
Владислав Васильев
АП
17
Артур Шушеначев
ЦФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
10
Самат Жарынбетов
ЦФ
7
Георгий Жуков
ЦФ
Украина
1
Денис Бойко
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Покатилов
22
Марочкин
23
Логвиненко
2
Малый
4
Быстров
5
Куат
19
Валиуллин
8
Тагыберген
14
Нургалиев
14
Васильев
17
Шушеначев
3-2-2-1-1
12
Пятов
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Соболь
21
Караваев
17
Зинченко
5
Сидорчук
14
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Яремчук
5
Куат
11
Вороговский
11
Вороговский
5
Куат
8
Тагыберген
20
Оразов
20
Оразов
8
Тагыберген
14
Нургалиев
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
14
Нургалиев
17
Шушеначев
17
Аимбетов
17
Аимбетов
17
Шушеначев
14
Васильев
7
Жуков
7
Жуков
14
Васильев
5
Сидорчук
10
Шапаренко
10
Шапаренко
5
Сидорчук
14
Буяльский
8
Малиновский
8
Малиновский
14
Буяльский
9
Яремчук
15
Цыганков
15
Цыганков
9
Яремчук
2
Соболь
14
Сикан
14
Сикан
2
Соболь
Остались в запасе
Казахстан
Украина
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
10
Самат Жарынбетов
ЦФ
1
Денис Бойко
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
12
Игорь Шацкий
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
6
Максат Тайкенов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
10
Самат Жарынбетов
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Бойко
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
0
Виктор Корниенко
ЛЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Казахстан - Украина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Казахстан
Украина
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
19 ноября
8
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
18 ноября
6
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
19 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+