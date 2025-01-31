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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Сталь
ГКС Катовице - Сталь: обзор матча 31 января 2025
ГКС Катовице
31.01.2025, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сталь
62'
М. Василевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Сталь
Замена
С. Милевски
️️️️
М. Ковальчик
90'
+2
Замена
M. Marzec
️️️️
Х. Галан
90'
+1
Желтая карточка
A. Komor
89'
89'
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
K. Getinger
83'
Замена
K. Knap
️️️️
П. Ханнола
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
A. Blad
83'
Замена
A. Komor
️️️️
А. Червински
83'
83'
Замена
R. Assayeg
️️️️
S. Krykun
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
S. Bergier
76'
Желтая карточка
М. Кууск
74'
72'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
И. Шкурин
72'
Замена
M. Domański
️️️️
R. Dadok
ГОЛ! 1:0!
М. Василевский
Пас отдал
Б. Новак
62'
29'
Желтая карточка
R. Dadok
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
S. Bergier
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
66
Алвис Яунземс
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
28
Alan Bród
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
3-3-1-3
1
30
Червински
4
Ендрых
2
Кууск
23
Василевский
77
Ковальчик
6
27
Новак
11
8
Галан
99
3-5-2
39
3
Эсселинк
21
96
66
Яунземс
8
Ханнола
23
44
18
22
17
Шкурин
30
Червински
14
14
30
Червински
11
24
24
11
8
Галан
17
17
8
Галан
99
18
Шимчак
18
Шимчак
99
77
Ковальчик
22
Милевски
22
Милевски
77
Ковальчик
17
Шкурин
25
25
17
Шкурин
8
Ханнола
20
20
8
Ханнола
44
9
9
44
23
11
11
23
96
10
10
96
Остались в запасе
ГКС Катовице
Сталь
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
28
Alan Bród
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
28
Alan Bród
ЦП
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча ГКС Катовице - Сталь
2
1
Всего ударов по воротам
22
17
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
12
Офсайды
2
1
Количество передач
340
505
Сейвы
1
5
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
8
15
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
12
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
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