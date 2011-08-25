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Лига Европы 2026/2027
Карпаты - ПАОК
Карпаты - ПАОК: обзор матча 25 августа 2011
Карпаты
25.08.2011, четверг, 23:00
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
ПАОК
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Матчи команд
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- : -
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
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02.11.2026
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0 : 0
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ПАОК
2 : 1
18.10.2026
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Греция. Суперлига, 6 тур
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1 : 3
12.10.2026
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