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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Толука - Канзаc Сити
Толука - Канзаc Сити: обзор матча 06 августа 2024
Толука
06.08.2024, вторник, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 4, 3 тур
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
40'
Х. Ангуло
66'
М. Араухо
45+1'
S. Afrifa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Толука - Канзаc Сити
Желтая карточка
Ж. Менезес
90'
+3
79'
Желтая карточка
Д. Росеро
73'
Замена
L. Ndenbe
️️️️
Т. Лайбольд
73'
Замена
Д. Росеро
️️️️
Р. Кастельянос
Замена
Ж. Менезес
️️️️
Х. Ангуло
73'
ГОЛ! 2:1!
М. Араухо
Пас отдал
B. García
66'
61'
Замена
Э. Томми
️️️️
А. Пулидо
60'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
S. Afrifa
Замена
Ф. Амайя
️️️️
V. Arteaga
58'
Замена
E. López
️️️️
Р. Моралес
57'
Замена
Луан
️️️️
Ф. Перейра
50'
Замена
М. Араухо
️️️️
J. Dominguez
46'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Лайбольд
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
S. Afrifa
Пас отдал
Д. Расселл
45'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
Н. Радойя
ГОЛ! 1:0!
Х. Ангуло
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Толука
20
Хесус Гальярдо
ЛЗ
17
Brian García
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
6
Федерико Перейра
ЦЗ
10
Хесус Ангуло
ЛВ
18
Victor Arteaga
ЦП
14
Marcel Ruíz
ЦП
8
Juan Dominguez
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
9
Алексис Вега
(К)
ЦФ
31
Роберт Моралес
ЦФ
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
77
Джонни Расселл
(К)
ЦП
54
R. Walter
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Толука
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
27
Emiliano Freyfeld
ЦЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
33
Abraham Villegas Maciel
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
16
Жан Менезес
ЛВ
5
Клаудио Баэса
ОП
25
Фрэнки Амайя
АП
19
Edgar López
ЦФ
12
Isaias Violante
ЦФ
Канзаc Сити
36
Ryan Schewe
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
3
Дани Росеро
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
1
John Pulskamp
ЦФ
70
Alenis Vargas
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
4-3-1-3
20
Гальярдо
4
Мендес
6
Перейра
17
18
14
8
10
Ангуло
31
Моралес
9
Вега
18
3-2-5
29
19
Кастельянос
22
Радойя
6
Володер
77
Расселл
54
11
14
Лайбольд
9
Пулидо
17
22
6
Перейра
13
Луан
13
Луан
6
Перейра
18
25
Амайя
25
Амайя
18
8
20
Араухо
20
Араухо
8
10
Ангуло
16
Менезес
16
Менезес
10
Ангуло
31
Моралес
19
19
31
Моралес
19
Кастельянос
3
Росеро
3
Росеро
19
Кастельянос
9
Пулидо
27
Томми
27
Томми
9
Пулидо
22
Радойя
8
Дэвис
8
Дэвис
22
Радойя
14
Лайбольд
22
22
14
Лайбольд
17
20
Шаллой
20
Шаллой
17
Остались в запасе
Толука
Канзаc Сити
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
27
Emiliano Freyfeld
ЦЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
33
Abraham Villegas Maciel
ЦЗ
5
Клаудио Баэса
ОП
12
Isaias Violante
ЦФ
36
Ryan Schewe
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Мемо Родригес
ПВ
1
John Pulskamp
ЦФ
70
Alenis Vargas
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
27
Emiliano Freyfeld
ЦЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
33
Abraham Villegas Maciel
ЦЗ
5
Клаудио Баэса
ОП
12
Isaias Violante
ЦФ
Остались в запасе
36
Ryan Schewe
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Мемо Родригес
ПВ
1
John Pulskamp
ЦФ
70
Alenis Vargas
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Толука - Канзаc Сити
1
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
12
Офсайды
4
0
Количество передач
488
432
Сейвы
5
3
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Толука
2 : 0
26.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Guerrero Ramirez, Mexico
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