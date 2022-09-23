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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Камерун - Узбекистан
Камерун - Узбекистан: обзор матча 23 сентября 2022
Камерун
23.09.2022, пятница, 09:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Камерун - Узбекистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
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3 : 1
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