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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Камерун - Парагвай
Камерун - Парагвай: обзор матча 29 мая 2014
Камерун
29.05.2014, четверг, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Камерун - Парагвай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Камерун
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Парагвай
Информация о матче
Стадион:
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