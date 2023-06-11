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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Камерун
Мексика - Камерун: обзор матча 11 июня 2023
Мексика
11.06.2023, воскресенье, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Камерун
45+2'
И. Рейес
90+4'
К. Альварес
37'
Б. Мбемо
61'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мексика - Камерун
ГОЛ! 2:2!
К. Альварес
90'
+4
Желтая карточка
Э. Санчес
90'
+1
89'
Желтая карточка
К. Фай
Замена
К. Родригес
️️️️
У. Антуна
87'
Замена
Р. Альварадо
️️️️
Х. Гальярдо
75'
Замена
К. Альварес
️️️️
Х. Санчес
75'
Замена
Э. Санчес
️️️️
Л. Ромо
75'
72'
Замена
И. Ганаго
️️️️
О. Нтчам
Замена
Д. Лайнес
️️️️
J. Herrera
64'
Замена
Х. Мартин
️️️️
R. de la Rosa
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
К. Токо Экамби
55'
Замена
Э. Чато
️️️️
О. Мбайзо
53'
Желтая карточка
П. Кунде
ГОЛ! 1:1!
И. Рейес
45'
+2
37'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мбемо
Желтая карточка
G. Sepúlveda
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
28
Карлос Асеведо
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
5
Gilberto Sepúlveda
ЦЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
0
Jonathan Herrera
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
0
Roberto de la Rosa
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
15
Пьер Кунде
ЦП
20
Оливье Кеман
ЦП
14
Оливье Нтчам
ЦП
10
Брайан Мбемо
ПВ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Мексика
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
2
Кевин Альварес
ПЗ
0
Alan Cervantes
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
0
Salvador Reyes
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
18
Эрик Санчес
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
26
Энцо Чато
ЦЗ
4
Малком Бокеле
ЦЗ
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
9
Стефан Баокен
ЦФ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-3-2-1-1
28
Асеведо
5
15
Рейес
2
Араужо
23
Гальярдо
24
Чавес
2
Санчес
7
Ромо
0
15
Антуна
0
4-3-2-1
1
Ондоа
17
Мбайзо
3
Н'Кулу
19
Фай
15
Гонсалес
15
Кунде
20
Кеман
14
Нтчам
10
Мбемо
19
Нгамале
12
Экамби
2
Санчес
2
Альварес
2
Альварес
2
Санчес
15
Антуна
8
Родригес
8
Родригес
15
Антуна
0
16
Лайнес
16
Лайнес
0
23
Гальярдо
25
Альварадо
25
Альварадо
23
Гальярдо
7
Ромо
18
Санчес
18
Санчес
7
Ромо
0
20
Мартин
20
Мартин
0
17
Мбайзо
26
Чато
26
Чато
17
Мбайзо
14
Нтчам
12
Ганаго
12
Ганаго
14
Нтчам
Остались в запасе
Мексика
Камерун
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
0
Alan Cervantes
ЦП
0
Salvador Reyes
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
16
Девис Эпасси
ВР
4
Малком Бокеле
ЦЗ
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
9
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
1
Луис Малагон
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
0
Alan Cervantes
ЦП
0
Salvador Reyes
ЦП
Остались в запасе
16
Девис Эпасси
ВР
4
Малком Бокеле
ЦЗ
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
9
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Мексика - Камерун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
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Товарищеские матчи. Сборные
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