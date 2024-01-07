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Расписание матчей
Франция. Кубок
Гавр - Кан
Гавр - Кан: обзор матча 07 января 2024
Гавр
07.01.2024, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Кан
16'
А. Жужу
43'
Д. Кузяев
26'
Г. Кьереме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гавр - Кан
90'
+2
Желтая карточка
V. Henry
Замена
А. Конфа
️️️️
Н. Алиуи
85'
81'
Замена
D. Bolumbu
️️️️
А. Коефф
Замена
Л. Него
️️️️
Я. Кехта
73'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
А. Жужу
73'
72'
Замена
️️️️
N. Lebreton
60'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
К. Добен
Замена
Э. Сабби
️️️️
Ж. Касимир
60'
Желтая карточка
Я. Кехта
55'
Желтая карточка
А. Санганте
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кузяев
43'
26'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кьереме
ГОЛ! 1:0!
А. Жужу
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
30
Мохамед Коне
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К)
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
21
Mathéo Bodmer
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
9
Стив Нгура
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
Кан
35
Parfait Mandanda
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
4-3-2-1
30
Коне
21
Опери
12
Санганте
2
Эль-Хаджам
4
Льорис
8
Кехта
14
Кузяев
28
Таргаллин
10
Алиуи
77
Касимир
7
Жужу
2-5-3
16
Клементия
92
Коефф
29
Томас
61
25
Добен
20
23
Отре
27
Кьереме
19
Менди
4
10
8
Кехта
77
Него
77
Него
8
Кехта
10
Алиуи
27
Конфа
27
Конфа
10
Алиуи
7
Жужу
26
Мбемба
26
Мбемба
7
Жужу
77
Касимир
11
Сабби
11
Сабби
77
Касимир
92
Коефф
3
3
92
Коефф
25
Добен
8
8
25
Добен
Остались в запасе
Гавр
Кан
16
Артюр Десма
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
21
Mathéo Bodmer
ЦП
9
Стив Нгура
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
35
Parfait Mandanda
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
21
Mathéo Bodmer
ЦП
9
Стив Нгура
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
Остались в запасе
35
Parfait Mandanda
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Гавр - Кан
2
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
16
Офсайды
2
0
Количество передач
534
490
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
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