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Расписание матчей
Испания. Кубок
Хове Эспаньол - Реал Сосьедад
Хове Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 21 ноября 2024
Хове Эспаньол
21.11.2024, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 5
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хове Эспаньол - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хове Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Хове Эспаньол
0 : 5
21.11.2024
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
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Хове Эспаньол
Реал Сосьедад
«Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
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2024.11.20 22:33
1
«Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
28 ноября
Тренер «Сосьедада» доволен игрой Захаряна
28 ноября
В «Сосьедаде» думают о зимнем уходе Захаряна
27 ноября
2
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
27 ноября
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