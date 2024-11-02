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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиком Уондерерс - Йорк Сити
Уиком Уондерерс - Йорк Сити: обзор матча 02 ноября 2024
Уиком Уондерерс
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Йорк Сити
14'
Л. Лихи (П)
21'
G. Kodua
57'
Л. Лихи
31'
T. Sinclair
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Йорк Сити
Замена
Д. МакКарти
️️️️
J. Pattenden
82'
Замена
Б. Ханлан
️️️️
Б. Лубала
82'
72'
Замена
M. Armstrong
️️️️
R. Aguiar
72'
Замена
A. Crookes
️️️️
A. Nathaniel-George
Замена
Д. Уилер
️️️️
G. Kodua
67'
60'
Замена
D. Akinyemi
️️️️
L. Thomas
ГОЛ! 3:1!
Л. Лихи
57'
Замена
C. Humphreys
️️️️
Д. Сковен
54'
Замена
Д. Удо
️️️️
R. Kone
54'
Желтая карточка
Л. Лихи
50'
31'
ГОЛ! 2:1!
T. Sinclair
ГОЛ! 2:0!
G. Kodua
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Лихи
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
30
Шамал Джордж
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
15
Берили Лубала
ЦП
17
Jasper Pattenden
ЦП
25
Declan Skura
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
30
Gideon Kodua
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Йорк Сити
5
C. Howe
ЦЗ
64
Malachi Walcott
ЦЗ
2
Райан Фоллоуфилд
ПЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
8
Алекс Хант
ЦП
11
A. Nathaniel-George
ЦП
29
L. Thomas
ЦФ
7
T. Sinclair
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Мейнард
Уиком Уондерерс
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
5
Аарон Морли
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Йорк Сити
15
M. Armstrong
ЦП
18
Daniel Batty
ЦП
6
P. McLaughlin
ЦП
16
Rory Watson
ЦФ
3
Adam Crookes
ЦФ
19
Billy Chadwick
ЦФ
10
D. Akinyemi
ЦФ
2-1-4-3
30
Джордж
10
Лихи
18
19
Бакинсон
15
Лубала
25
4
Сковен
17
22
30
22
3-3-2
2
Фоллоуфилд
64
5
20
8
Хант
11
7
29
17
26
МакКарти
26
МакКарти
17
4
Сковен
20
20
4
Сковен
30
7
Уилер
7
Уилер
30
15
Лубала
9
Ханлан
9
Ханлан
15
Лубала
22
23
Удо
23
Удо
22
20
15
15
20
11
3
3
11
29
10
10
29
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Йорк Сити
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
18
Daniel Batty
ЦП
6
P. McLaughlin
ЦП
16
Rory Watson
ЦФ
19
Billy Chadwick
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Мейнард
Остались в запасе
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Остались в запасе
18
Daniel Batty
ЦП
6
P. McLaughlin
ЦП
16
Rory Watson
ЦФ
19
Billy Chadwick
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Стюарт Мейнард
Статистика матча Уиком Уондерерс - Йорк Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
- : -
01.12.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Йорк Сити
- : -
01.12.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
Йорк Сити
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