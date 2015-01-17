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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия - Йемен
Нигерия - Йемен: обзор матча 17 января 2015
Нигерия
17.01.2015, суббота, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Йемен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигерия - Йемен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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18.09.2026
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