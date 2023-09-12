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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Турция
Япония - Турция: обзор матча 12 сентября 2023
Япония
12.09.2023, вторник, 15:20
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Турция
16'
А. Ито
28'
К. Накамура
36'
К. Накамура
78'
Д. Ито (П)
44'
О. Кабак
61'
Б. Йылдырым
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония - Турция
83'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
И. Кахведжи
Замена
Т. Томиясу
️️️️
К. Мачида
79'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Д. Ито
78'
76'
Желтая карточка
М. Демирал
Замена
В. Эндо
️️️️
А. Ито
64'
61'
ГОЛ! 3:2!
Б. Йылдырым
Замена
Д. Ито
️️️️
Р. Доан
46'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
С. Майкума
46'
Замена
Д. Маэда
️️️️
К. Накамура
46'
46'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
С. Озкан
46'
Замена
И. Юкшек
️️️️
О. Кекчю
46'
Замена
М. Демирал
️️️️
Д. Сеюнджу
46'
Замена
А. Баиндыр
️️️️
У. Чакир
46'
Замена
Д. Ундер
️️️️
С. Учан
45'
+5
Желтая карточка
С. Озкан
Замена
Д. Шмидт
️️️️
К. Накамура
45'
+3
44'
ГОЛ! 3:1!
О. Кабак
Желтая карточка
С. Майкума
43'
ГОЛ! 3:0!
К. Накамура
Пас отдал
С. Майкума
36'
Желтая карточка
К. Накамура
29'
ГОЛ! 2:0!
К. Накамура
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Ито
Пас отдал
Р. Доан
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
23
Косуке Накамура
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
16
Сейя Майкума
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
0
Ацуки Ито
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
0
Салих Учан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Онур Булут
ПП
7
Юсуф Сари
ПП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Даниэль Шмидт
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
7
Каору Митома
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
17
Рея Морисита
ЦП
15
Даичи Камада
АП
18
Такума Асано
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
0
Казымджан Караташ
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-3-3-1
23
Накамура
3
Танигучи
16
Мачида
21
Ито
16
Майкума
17
Танака
0
Ито
9
Фурухаси
13
Накамура
20
Кубо
10
Доан
3-5-1-1
1
Чакир
18
Мюлдюр
4
Сеюнджу
15
Кабак
7
Сари
10
Кахведжи
0
Учан
6
Кекчю
5
Озкан
0
Булут
10
Йылдырым
23
Накамура
23
Шмидт
23
Шмидт
23
Накамура
16
Мачида
15
Томиясу
15
Томиясу
16
Мачида
16
Майкума
16
Хасиока
16
Хасиока
16
Майкума
0
Ито
6
Эндо
6
Эндо
0
Ито
10
Доан
14
Ито
14
Ито
10
Доан
13
Накамура
11
Маэда
11
Маэда
13
Накамура
1
Чакир
12
Баиндыр
12
Баиндыр
1
Чакир
4
Сеюнджу
3
Демирал
3
Демирал
4
Сеюнджу
5
Озкан
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
5
Озкан
6
Кекчю
16
Юкшек
16
Юкшек
6
Кекчю
10
Кахведжи
21
Йилмаз
21
Йилмаз
10
Кахведжи
0
Учан
7
Ундер
7
Ундер
0
Учан
Остались в запасе
Япония
Турция
12
Кейсуке Осако
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
17
Рея Морисита
ЦП
15
Даичи Камада
АП
7
Каору Митома
ЛВ
18
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Казымджан Караташ
ЛЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
17
Рея Морисита
ЦП
15
Даичи Камада
АП
7
Каору Митома
ЛВ
18
Такума Асано
ПВ
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Казымджан Караташ
ЛЗ
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Япония - Турция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
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