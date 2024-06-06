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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Мьянма - Япония
Мьянма - Япония: обзор матча 06 июня 2024
Мьянма
06.06.2024, четверг, 15:10
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа B, 5 тур
0 : 5
Завершен
Япония
17'
К. Накамура
34'
Р. Доан
75'
К. Огава
83'
К. Огава
90+3'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьянма - Япония
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
К. Накамура
Пас отдал
К. Огава
Замена
C. Nyein Kyaw
️️️️
W. Lin Aung
90'
Желтая карточка
W. Lin Aung
86'
83'
ГОЛ! 0:4!
К. Огава
80'
Желтая карточка
Д. Маэда
80'
Замена
К. Итакура
️️️️
Х. Морита
75'
ГОЛ! 0:3!
К. Огава
Пас отдал
Ю. Сома
Замена
W. Naing Tun
️️️️
L. Moe Aung
65'
Замена
L. Mang Suan
️️️️
M. Maung Lwin
65'
62'
Замена
Ю. Сома
️️️️
Ю. Сугавара
62'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Д. Камада
46'
Замена
Т. Кавамура
️️️️
Р. Хатате
46'
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
Р. Доан
34'
ГОЛ! 0:2!
Р. Доан
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Накамура
Пас отдал
Д. Камада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьянма
1
Kyaw Zin Phyo
ВР
8
Wai Lin Aung
ЦЗ
2
Watt Lai Phone
ЦЗ
4
Kyaw Soe Moe
ЦЗ
6
Kyaw Min Oo
ЦП
7
Lwin Moe Aung
ЦП
11
Oakkar Naing
ЦП
3
Thet Hein Soe
ЦП
13
Nay Moe Naing
ЦП
11
Maung Maung Lwin
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Япония
1
Даия Маекава
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Шого Танигучи
(К)
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
15
Даичи Камада
АП
10
Рицу Доан
ПВ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Мьянма
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
3
Chan Nyein Kyaw
ВР
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
12
David Htan
ЦЗ
21
Yan Naing Oo
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
20
Lam Mang Suan
ЦФ
19
Hein Htet Aung
ЦФ
10
Win Naing Tun
ЦФ
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Ао Танака
ЦП
0
Такуму Кавамура
ЦП
18
Юито Сузуки
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
3-5-1
1
8
2
4
7
11
3
13
6
11
4-1-1-3-1
1
Маекава
16
Хасиока
3
Танигучи
21
Ито
2
Сугавара
5
Морита
19
Хатате
10
Доан
15
Камада
13
Накамура
19
Огава
8
3
3
8
11
20
20
11
7
10
10
7
5
Морита
4
Итакура
4
Итакура
5
Морита
19
Хатате
0
Кавамура
0
Кавамура
19
Хатате
10
Доан
18
Сузуки
18
Сузуки
10
Доан
2
Сугавара
7
Сома
7
Сома
2
Сугавара
15
Камада
11
Маэда
11
Маэда
15
Камада
Остались в запасе
Мьянма
Япония
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
12
David Htan
ЦЗ
21
Yan Naing Oo
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
19
Hein Htet Aung
ЦФ
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Ао Танака
ЦП
8
Такуми Минамино
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
23
Zin Nyi Nyi Aung
ВР
1
Sann Sat Naing
ВР
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
12
David Htan
ЦЗ
21
Yan Naing Oo
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
19
Hein Htet Aung
ЦФ
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Ао Танака
ЦП
8
Такуми Минамино
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Мьянма - Япония
1
1
Всего ударов по воротам
3
21
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
4
12
Офсайды
0
1
Количество передач
226
729
Сейвы
4
1
Точность передач %
60
89
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Стадион:
Thuwunna Stadium, Yangon
Посещаемость:
21200
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