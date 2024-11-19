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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китай - Япония
Китай - Япония: обзор матча 19 ноября 2024
Китай
19.11.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 6 тур
1 : 3
Завершен
Япония
48'
Л. Линь
39'
К. Огава
45+6'
К. Итакура
54'
К. Огава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китай - Япония
84'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Т. Кубо
Замена
Z. Wei
️️️️
Ш. Цзян
79'
Замена
Z. Wang
️️️️
Ш. Вей
79'
77'
Замена
К. Фурухаси
️️️️
К. Огава
77'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Д. Ито
68'
Желтая карточка
А. Секо
65'
Замена
К. Митома
️️️️
К. Накамура
64'
Замена
Д. Камада
️️️️
Т. Минамино
Замена
Y. Li
️️️️
Y. Cao
63'
Замена
Ю. Чжан
️️️️
Л. Линь
63'
Желтая карточка
Ш. Вей
60'
54'
ГОЛ! 1:3!
К. Огава
Пас отдал
Д. Ито
ГОЛ! 1:2!
Л. Линь
Пас отдал
Ш. Вей
48'
45'
+6
ГОЛ! 0:2!
К. Итакура
Пас отдал
К. Мачида
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Огава
Пас отдал
Т. Кубо
Желтая карточка
Y. Cao
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
14
Далей Ванг
(К)
ВР
19
Yongjing Cao
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
7
Xu Haoyang
ЦЗ
17
Yang Zexiang
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
10
Шихао Вей
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
7
Xie Wenneng
ЦП
Главный тренер
Александар Янкович
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
3
Аюму Секо
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
13
Кеито Накамура
ЛВ
6
Ватару Эндо
(К)
ОП
17
Ао Танака
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
5
Zhen Wei
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
8
Yuanyi Li
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
21
Ziming Wang
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
7
Каору Митома
ЛВ
9
Киого Фурухаси
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
15
Даичи Камада
АП
10
Рицу Доан
ПВ
9
Юки Охаси
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
3-3-1-2
14
Ванг
2
7
17
5
Чжу
6
Ван
28
Цзян
7
10
Вей
11
Линь
3-1-1-3-2
1
Сузуки
3
Секо
4
Итакура
16
Мачида
6
Эндо
17
Танака
14
Ито
8
Минамино
13
Накамура
19
Огава
20
Кубо
28
Цзян
5
5
28
Цзян
19
8
8
19
10
Вей
21
21
10
Вей
11
Линь
9
Чжан
9
Чжан
11
Линь
14
Ито
16
Хасиока
16
Хасиока
14
Ито
8
Минамино
15
Камада
15
Камада
8
Минамино
13
Накамура
7
Митома
7
Митома
13
Накамура
19
Огава
9
Фурухаси
9
Фурухаси
19
Огава
20
Кубо
11
Маэда
11
Маэда
20
Кубо
Остались в запасе
Китай
Япония
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
Главный тренер
Александар Янкович
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
9
Юки Охаси
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
1
Цзюньлин Янь
ВР
12
Дянзуо Лю
ВР
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
17
Wang Zhenao
ЦЗ
16
Zhengyu Huang
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
21
Хайцзянь Ван
АП
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
23
Косеи Тани
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
9
Юки Охаси
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Китай - Япония
2
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
10
Офсайды
2
1
Количество передач
293
610
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Мухаммад Таки Аль-Джаафари
(Сингапур)
Стадион:
Xiamen Stadium, Xiamen
Посещаемость:
45336
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