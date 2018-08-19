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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кеми Лейпциг - Ян Регенсбург
Кеми Лейпциг - Ян Регенсбург: обзор матча 19 августа 2018
Кеми Лейпциг
19.08.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Ян Регенсбург
20'
Ю. Дерстрофф
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кеми Лейпциг - Ян Регенсбург
20'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дерстрофф
Начало матча
Статистика матча Кеми Лейпциг - Ян Регенсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кеми Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кеми Лейпциг
0 : 3
30.10.2018
Падерборн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кеми Лейпциг
2 : 1
19.08.2018
Ян Регенсбург
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
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2023.11.29 00:09
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
2021.05.21 11:38
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Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
2021.04.07 21:26
Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты
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