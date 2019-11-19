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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Македония - Израиль
Северная Македония - Израиль: обзор матча 19 ноября 2019
Северная Македония
19.11.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 10 тур
1 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Северная Македония - Израиль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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