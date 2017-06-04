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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Уругвай
Ирландия - Уругвай: обзор матча 04 июня 2017
Ирландия
04.06.2017, воскресенье, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ирландия - Уругвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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