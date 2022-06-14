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Расписание матчей
Лига наций
Украина - Ирландия
Украина - Ирландия: обзор матча 14 июня 2022
Украина
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа B1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ирландия
47'
А. Довбик
31'
Н. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Украина - Ирландия
82'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
82'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Т. Пэррот
Желтая карточка
А. Зинченко
79'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Довбик
73'
Замена
Д. Попов
️️️️
Н. Матвиенко
72'
67'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Д. Моламби
67'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Найт
65'
Желтая карточка
А. Брауне
56'
Замена
У. Кин
️️️️
С. Хоган
Желтая карточка
А. Ярмоленко
51'
Желтая карточка
И. Забарный
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Довбик
Пас отдал
А. Ярмоленко
47'
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Коллинс
Замена
М. Мудрик
️️️️
Р. Малиновский
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
23
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Джош Каллен
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
18
Алан Брауне
ПЗ
6
Джейсон Моламби
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
АП
0
Скотт Хоган
ЦФ
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
6
Александр Сирота
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Данил Игнатенко
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
19
Уильям Кин
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Ризнык
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
21
Караваев
5
Сидорчук
10
Шапаренко
8
Малиновский
7
Ярмоленко
11
Довбик
4-3-1-2
1
Келлехер
18
Брауне
22
Коллинс
4
О'Ши
6
Каллен
6
Моламби
8
Найт
21
Ленихэн
11
МакКлин
7
Пэррот
0
Хоган
22
Матвиенко
25
Попов
25
Попов
22
Матвиенко
8
Малиновский
7
Мудрик
7
Мудрик
8
Малиновский
11
Довбик
14
Сикан
14
Сикан
11
Довбик
8
Найт
14
Хурихейн
14
Хурихейн
8
Найт
6
Моламби
13
Хендрик
13
Хендрик
6
Моламби
7
Пэррот
20
Огбене
20
Огбене
7
Пэррот
0
Хоган
19
Кин
19
Кин
0
Хоган
Остались в запасе
Украина
Ирландия
1
Андрей Лунин
ВР
6
Александр Сирота
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Александр Петраков
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
6
Александр Сирота
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Данил Игнатенко
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Фести Эбоселе
ПЗ
0
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Украина - Ирландия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
ЛКС
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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