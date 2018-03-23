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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Ирландия
Турция - Ирландия: обзор матча 23 марта 2018
Турция
23.03.2018, пятница, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Ирландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
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