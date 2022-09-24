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Расписание матчей
Лига наций
Шотландия - Ирландия
Шотландия - Ирландия: обзор матча 24 сентября 2022
Шотландия
24.09.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа B1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ирландия
50'
Д. Хендри
81'
Р. Кристи (П)
18'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Ирландия
90'
+2
Желтая карточка
Р. Брэди
86'
Желтая карточка
Д. Найт
Желтая карточка
С. Мактоминей
86'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Л. Дайкс
85'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Р. Кристи
85'
83'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. МакКлин
81'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Кристи
81'
77'
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. Моламби
76'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Т. Пэррот
76'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
М. Доэрти
73'
Желтая карточка
Д. Иган
Желтая карточка
С. Маккена
63'
60'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
М. Обафеми
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Армстронг
58'
Замена
Э. Ролстон
️️️️
А. Хики
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хендри
Пас отдал
Р. Кристи
50'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Каллен
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
К. Тирни
42'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Иган
Пас отдал
Н. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
6
Киран Тирни
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Райан Кристи
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
9
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Джош Доиг
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Росс МакКрори
ОП
20
Райан Джек
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
Ирландия
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Чидозие Огбене
ЛВ
18
Алан Брауне
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
0
Скотт Хоган
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
4-4-1-1
21
Гордон
6
Тирни
13
Хендри
16
Маккена
2
Хики
4
Мактоминей
17
Армстронг
7
МакГинн
8
МакГрегор
11
Кристи
9
Дайкс
4-4-2
16
Базуну
2
Доэрти
15
Иган
4
О'Ши
22
Коллинс
6
Каллен
6
Моламби
8
Найт
11
МакКлин
9
Обафеми
7
Пэррот
6
Тирни
15
Тэйлор
15
Тэйлор
6
Тирни
2
Хики
22
Ролстон
22
Ролстон
2
Хики
11
Кристи
23
МакЛин
23
МакЛин
11
Кристи
17
Армстронг
20
Фрейзер
20
Фрейзер
17
Армстронг
9
Дайкс
10
Адамс
10
Адамс
9
Дайкс
2
Доэрти
2
Коулмен
2
Коулмен
2
Доэрти
11
МакКлин
11
Брэди
11
Брэди
11
МакКлин
6
Моламби
18
Брауне
18
Брауне
6
Моламби
9
Обафеми
20
Огбене
20
Огбене
9
Обафеми
7
Пэррот
7
Робинсон
7
Робинсон
7
Пэррот
Остались в запасе
Шотландия
Ирландия
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
20
Райан Джек
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
0
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
16
Росс МакКрори
ОП
12
Лиам Келли
ВР
6
Джош Доиг
ЛЗ
15
Деклан Галлахер
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
20
Райан Джек
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
Остались в запасе
16
Макс О'Лири
ВР
23
Марк Траверс
ВР
4
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
0
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Шотландия - Ирландия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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