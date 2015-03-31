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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Иран
Швеция - Иран: обзор матча 31 марта 2015
Швеция
31.03.2015, вторник, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Иран
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швеция - Иран
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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