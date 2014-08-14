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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ПАОК - Интер
ПАОК - Интер: обзор матча 14 августа 2014
ПАОК
14.08.2014, четверг, 21:30
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Интер
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Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
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