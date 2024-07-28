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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Пуэбла - Интер Майами
Пуэбла - Интер Майами: обзор матча 28 июля 2024
Пуэбла
28.07.2024, воскресенье, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 11, 1 тур
0 : 2
Завершен
Интер Майами
9'
М. Рохас
72'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуэбла - Интер Майами
90'
Замена
Н. Аллен
️️️️
Ж. Альба
Желтая карточка
Л. Каваллини
89'
85'
Замена
Я. Фрей
️️️️
М. Рохас
85'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Л. Суарес
83'
Желтая карточка
М. Вейгандт
75'
Замена
Д. Руис
️️️️
Ф. Редондо
72'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
49'
Желтая карточка
Л. Суарес
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Рохас
Пас отдал
Р. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуэбла
25
Miguel Jiménez
ВР
5
Jorge Rodríguez
ЦЗ
4
Emanuel Gularte
ЦЗ
9
Сантьяго Орменьо
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
(К)
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
5
Федерико Редондо
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Пуэбла
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Интер Майами
99
Коул Йенсен
ВР
12
Дрейк Каллендер
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
29
Лоусон Сандерленд
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
2-2
25
5
4
2
9
Орменьо
3-1-2-1-2
1
дос Сантос
57
Вейгандт
21
Мартинес
18
Альба
5
Бускетс
21
Тэйлор
7
Рохас
24
Грессель
9
Суарес
5
Редондо
18
Альба
32
Аллен
32
Аллен
18
Альба
7
Рохас
17
Фрей
17
Фрей
7
Рохас
5
Редондо
8
Руис
8
Руис
5
Редондо
9
Суарес
9
Кампана
9
Кампана
9
Суарес
Остались в запасе
Пуэбла
Интер Майами
9
Лукас Каваллини
ЦФ
99
Коул Йенсен
ВР
12
Дрейк Каллендер
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
29
Лоусон Сандерленд
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Остались в запасе
99
Коул Йенсен
ВР
12
Дрейк Каллендер
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
29
Лоусон Сандерленд
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Пуэбла - Интер Майами
1
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
18
18
Офсайды
1
4
Количество передач
359
532
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пуэбла
1 : 1
21.11.2026
Атлетико Сан-Луис
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Керетаро
0 : 2
09.11.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пуэбла
1 : 2
31.10.2026
Пумас
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Атлас
4 : 3
26.10.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Пуэбла
1 : 1
01.08.2026
Гвадалахара
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Главный судья:
Selvin Brown, Honduras
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