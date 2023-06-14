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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия - Палестина
Индонезия - Палестина: обзор матча 14 июня 2023
Индонезия
14.06.2023, среда, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Палестина
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Индонезия - Палестина
Желтая карточка
М. Клок
89'
Замена
Витан
️️️️
Д. Драяд
71'
Начало матча
Статистика матча Индонезия - Палестина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
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