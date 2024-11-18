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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индия - Малайзия
Индия - Малайзия: обзор матча 18 ноября 2024
Индия
18.11.2024, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Малайзия
39'
Р. Бхеке
19'
П. Жозуэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Индия - Малайзия
Замена
V. Mohanan
️️️️
С. Сингх
90'
+2
Замена
Л. Колако
️️️️
Б. Фернандес
90'
+2
Замена
️️️️
F. Choudhary
79'
76'
Замена
S. Mazlan
️️️️
H. Rosli
76'
Замена
H. Haikal
️️️️
П. Жозуэ
Замена
М. Сингх
️️️️
Л. Чхангте
65'
63'
Замена
С. Расид
️️️️
А. Рашид
ГОЛ! 1:1!
Р. Бхеке
39'
Желтая карточка
Р. Бхеке
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Жозуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индия
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
5
Сандеш Джинган
ЦЗ
4
Anwar Ali
ЦЗ
12
Roshan Singh
ЦЗ
2
Рахул Бхеке
ПЗ
8
Суреш Сингх
ОП
19
Farukh Choudhary
ЦП
8
Апуя
ЦП
16
Брэндон Фернандес
АП
7
Лаллианзуала Чхангте
ПВ
24
Irfan Yadwad
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Малайзия
16
Сийхан Хазми
ВР
20
Azam Azmi
ЦЗ
21
Дион Коолс
ЦЗ
2
Доминик Тан
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
19
Ахьяр Рашид
ЛВ
8
Стюарт Уилкин
ЦП
15
Nooa Laine
ЦП
7
H. Rosli
ЦП
17
Пауло Жозуэ
АП
10
Ezequiel Agüero
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Индия
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
3
Jay Gupta
ЦЗ
20
Hmingthan Mawia
ЦЗ
8
Vibin Mohanan
ЦП
7
Moirangthem Thoiba Singh
ЦП
18
Jithin MS
ЦП
25
Jeakson Singh
ЦП
9
Манвир Сингх
ЦФ
75
Листон Колако
ЦФ
17
Edmund Lalrindika
ЦФ
Малайзия
1
Азри Гани
ВР
15
Safwan Mazlan
ЦЗ
5
Ubaidullah Shamsul
ЦЗ
18
Harith Haikal
ЦЗ
25
Adib Abdul Ra'op
ЦЗ
11
Сафави Расид
ПВ
8
Muhd Syafiq Ahmad
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сингх Сандху
5
Джинган
4
12
2
Бхеке
8
Сингх
19
8
Апуя
16
Фернандес
7
Чхангте
24
4-3-2-1
16
Хазми
21
Коолс
2
Тан
3
Тинг
20
8
Уилкин
15
7
17
Жозуэ
19
Рашид
10
8
Сингх
8
8
8
Сингх
7
Чхангте
9
Сингх
9
Сингх
7
Чхангте
16
Фернандес
75
Колако
75
Колако
16
Фернандес
7
15
15
7
17
Жозуэ
18
18
17
Жозуэ
19
Рашид
11
Расид
11
Расид
19
Рашид
Остались в запасе
Индия
Малайзия
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
3
Jay Gupta
ЦЗ
20
Hmingthan Mawia
ЦЗ
7
Moirangthem Thoiba Singh
ЦП
18
Jithin MS
ЦП
25
Jeakson Singh
ЦП
17
Edmund Lalrindika
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
1
Азри Гани
ВР
5
Ubaidullah Shamsul
ЦЗ
25
Adib Abdul Ra'op
ЦЗ
8
Muhd Syafiq Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Остались в запасе
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
3
Jay Gupta
ЦЗ
20
Hmingthan Mawia
ЦЗ
7
Moirangthem Thoiba Singh
ЦП
18
Jithin MS
ЦП
25
Jeakson Singh
ЦП
17
Edmund Lalrindika
ЦФ
Остались в запасе
1
Азри Гани
ВР
5
Ubaidullah Shamsul
ЦЗ
25
Adib Abdul Ra'op
ЦЗ
8
Muhd Syafiq Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Статистика матча Индия - Малайзия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
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0 : 1
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