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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индия - Кувейт
Индия - Кувейт: обзор матча 06 июня 2024
Индия
06.06.2024, четверг, 16:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 5 тур
0 : 0
Завершен
Кувейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индия - Кувейт
90'
+4
Желтая карточка
S. Al-Enezi
85'
Замена
F. Al-Hajeri
️️️️
K. Ebrahim Hajiah
Замена
М. Сингх
️️️️
Л. Колако
70'
Замена
Б. Фернандес
️️️️
С. Самад
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индия
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
3
Jay Gupta
ЦЗ
4
Anwar Ali
ЦЗ
2
Рахул Бхеке
ПЗ
27
Нихил Пужари
ПЗ
8
Суреш Сингх
ОП
7
Анирудх Тхапа
ЦП
18
Сахал-Абдул Самад
АП
7
Лаллианзуала Чхангте
ПВ
75
Листон Колако
ЦФ
11
Сунил Чхетри
(К)
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Кувейт
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
3
Hassan Hamdan Al-Enezi
ЦЗ
3
Meshari Al-Enezi
ЦЗ
14
R. Hany
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
18
Athbi Shehab
ЦФ
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Индия
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
3
Субхасиш Босе
ЛЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
22
Amey Ganesh Ranawade
ЦЗ
3
Наорем Махеш Сингх
ЛВ
25
Jeakson Singh
ЦП
16
Брэндон Фернандес
АП
9
Манвир Сингх
ЦФ
16
Nandhakumar Sekar
ЦФ
Кувейт
27
Saud Al Hoshan
ВР
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
20
Salman Bormeya
ЦП
7
Bader Tareq Ali
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сингх Сандху
2
Бхеке
3
4
27
Пужари
8
Сингх
7
Тхапа
18
Самад
7
Чхангте
11
Чхетри
75
Колако
4-4-2
22
13
3
3
4
11
10
7
14
20
18
18
Самад
16
Фернандес
16
Фернандес
18
Самад
75
Колако
9
Сингх
9
Сингх
75
Колако
13
5
5
13
Остались в запасе
Индия
Кувейт
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
3
Субхасиш Босе
ЛЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
22
Amey Ganesh Ranawade
ЦЗ
25
Jeakson Singh
ЦП
3
Наорем Махеш Сингх
ЛВ
16
Nandhakumar Sekar
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
27
Saud Al Hoshan
ВР
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
20
Salman Bormeya
ЦП
7
Bader Tareq Ali
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Остались в запасе
1
Вишал Кайтх
ВР
23
Амриндер Сингх
ВР
3
Субхасиш Босе
ЛЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
22
Amey Ganesh Ranawade
ЦЗ
25
Jeakson Singh
ЦП
3
Наорем Махеш Сингх
ЛВ
16
Nandhakumar Sekar
ЦФ
Остались в запасе
27
Saud Al Hoshan
ВР
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
20
Salman Bormeya
ЦП
7
Bader Tareq Ali
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Главный тренер
Хелиу Соуза
Статистика матча Индия - Кувейт
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
305
340
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Информация о матче
Стадион:
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata
Посещаемость:
58921
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