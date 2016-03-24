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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иран - Индия
Иран - Индия: обзор матча 24 марта 2016
Иран
24.03.2016, четверг, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа D, 9 тур
4 : 0
Завершен
Индия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Иран - Индия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
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