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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Исландия
Южная Корея - Исландия: обзор матча 11 ноября 2022
Южная Корея
11.11.2022, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Исландия
33'
С. Мин-Кю
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Южная Корея - Исландия
84'
Замена
Д. Хафстейнссон
️️️️
В. Эрлигур Андрасон
78'
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
73'
Замена
️️️️
В. Карл Эйнарссон
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
Х. Чхоль
72'
Замена
Х. О
️️️️
Г. Чо
72'
Желтая карточка
Д. Сон
71'
62'
Замена
J. Jonsson
️️️️
Б. Стейнн Бьяркасон
62'
Замена
И. Снаэр Торвальдссон
️️️️
О. Карлссон
Замена
К. Та-Хван
️️️️
Ч. Гю-Юн
60'
Замена
Н. Сан-Хо
️️️️
К. Чан Хун
46'
Замена
Д. Сон
️️️️
П. Сын Хо
46'
Замена
Ч. Ю-Мин
️️️️
Д. Парк
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Мин-Кю
Пас отдал
Г. Чо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ЦЗ
14
Хон Чхоль
ЦЗ
20
Квон Кен-Вон
ЦЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
0
Джи-Су Парк
ЦФ
5
Ченг Ву-Ен
ЦФ
17
Сон Мин-Кю
ЦФ
8
Пэк Сын Хо
ЦФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
1
Ким Сын-Гю
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Исландия
0
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
4
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
0
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
0
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
6
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
16
Отар Карлссон
ЦФ
0
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
4
Дамир Муминович
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
23
Sung-Yun Gu
ВР
14
Чо Ю-Мин
ЦЗ
0
Min-kyu Park
ЦЗ
23
Ким Та-Хван
ЦЗ
0
Sang-min Lee
ЦЗ
13
Джун-Хо Сон
ЦП
0
Seung-beom Ko
ЦП
24
Джин Гю Ким
ЦП
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
17
На Сан-Хо
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
0
Вон-сан Ум
ЦФ
15
Ким Мун-Хван
ЦФ
21
Чо Хен У
ЦФ
Исландия
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
0
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
15
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
5
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
16
Даниэль Хафстейнссон
ЦФ
0
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
0
J. Jonsson
ЦФ
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
4-1-5
19
Ким Юнь-Квон
14
Чхоль
20
Кен-Вон
2
Гю-Юн
22
Чан Хун
17
Мин-Кю
1
Ким Сын-Гю
9
Чо
8
Сын Хо
5
Ву-Ен
1-1-2-2-3
0
Шрам
4
Торкелссон
0
Андрасон
14
Гуннарссон
0
Эйнарссон
6
Гуннлаугссон
19
Бьяркасон
4
Муминович
0
16
Карлссон
0
Парк
14
Ю-Мин
14
Ю-Мин
0
Парк
2
Гю-Юн
23
Та-Хван
23
Та-Хван
2
Гю-Юн
8
Сын Хо
13
Сон
13
Сон
8
Сын Хо
22
Чан Хун
17
Сан-Хо
17
Сан-Хо
22
Чан Хун
9
Чо
18
О
18
О
9
Чо
14
Чхоль
15
Мун-Хван
15
Мун-Хван
14
Чхоль
16
Карлссон
5
Торвальдссон
5
Торвальдссон
16
Карлссон
Гуннарссон
2
Томассон
2
Томассон
Гуннарссон
0
Андрасон
16
Хафстейнссон
16
Хафстейнссон
0
Андрасон
19
Бьяркасон
0
0
19
Бьяркасон
Остались в запасе
Южная Корея
Исландия
12
Бом-Гын Сон
ВР
23
Sung-Yun Gu
ВР
0
Min-kyu Park
ЦЗ
0
Sang-min Lee
ЦЗ
0
Seung-beom Ko
ЦП
24
Джин Гю Ким
ЦП
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
0
Вон-сан Ум
ЦФ
21
Чо Хен У
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
0
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
15
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
0
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
23
Sung-Yun Gu
ВР
0
Min-kyu Park
ЦЗ
0
Sang-min Lee
ЦЗ
0
Seung-beom Ko
ЦП
24
Джин Гю Ким
ЦП
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
0
Вон-сан Ум
ЦФ
21
Чо Хен У
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
0
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
15
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
0
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
15
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Арнар Видарссон
Статистика матча Южная Корея - Исландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Лаугардалсвеллур
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