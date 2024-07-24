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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг М - Уачипато
Расинг М - Уачипато: обзор матча 24 июля 2024
Расинг М
24.07.2024, среда, 01:00
Копа Судамерикана, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 3 : 2
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Уачипато
9'
C. Martinez
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Уачипато
ГОЛ!
М. Гутьеррес
0:3
Пенальти не реализован!
L. Rodriguez
ГОЛ!
B. Palmezano
0:2
Пенальти не реализован!
D. Nandin
ГОЛ!
G. Montes
0:1
Пенальти не реализован!
H. Silveira
Желтая карточка
D. Nandin
83'
82'
Замена
J. Gutiérrez
️️️️
M. Briceño
Замена
A. Alaniz
️️️️
M. Ferreira
80'
74'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
C. Martinez
74'
Замена
B.
️️️️
C. Villanueva
Замена
T. Veron
️️️️
J. Urretaviscaya
71'
64'
Замена
B. Palmezano
️️️️
М. Гутьеррес
Желтая карточка
H. Magallanes
41'
Желтая карточка
A. Pereira
39'
14'
Желтая карточка
G.
9'
ГОЛ! 0:1!
C. Martinez
9'
Пенальти не реализован!
C. Martinez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
(К)
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
34
A. Pereira
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
9
Hugo Silveira
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Уачипато
6
Gonzales
ЦЗ
2
Benjamín Gazzolo
(К)
ЦЗ
15
Antonio Castillo
ЦЗ
8
S. Silva
ЦП
20
G. Montes
ЦП
14
Фелипе Лойола
ЦП
14
Carlo Villanueva
ЦП
23
C. Martinez
ЦФ
28
Максимилиано Гутьеррес
ЦФ
7
Mario Briceño
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
3
G. Bueno
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
20
Santiago Mederos
ЦП
27
T. Veron
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
37
Renzo Malanca
ЦЗ
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
10
B. Palmezano
ЦП
6
C. Sepulveda
ЦП
11
Brea
ЦП
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
15
Maximiliano Rodríguez
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
20
Leandro Díaz
ЦФ
3-2-3-2
25
17
4
33
34
4
23
80
14
9
23
3-4-3
6
2
15
20
14
Лойола
14
8
7
28
Гутьеррес
23
80
27
27
80
17
7
7
17
28
Гутьеррес
10
10
28
Гутьеррес
14
11
11
14
7
16
16
7
23
15
15
23
Остались в запасе
Расинг М
Уачипато
3
G. Bueno
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
1
Renzo Bacchia
ВР
20
Santiago Mederos
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
6
C. Sepulveda
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
1
Martín Parra
ВР
37
Renzo Malanca
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
20
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Остались в запасе
3
G. Bueno
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
1
Renzo Bacchia
ВР
20
Santiago Mederos
ЦП
Остались в запасе
6
C. Sepulveda
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
1
Martín Parra
ВР
37
Renzo Malanca
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
20
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Статистика матча Расинг М - Уачипато
3
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
270
377
Сейвы
3
5
Точность передач %
62
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Стадион:
Эстадио Сентенарио
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