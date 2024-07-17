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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Уачипато - Расинг М
Уачипато - Расинг М: обзор матча 17 июля 2024
Уачипато
17.07.2024, среда, 01:00
Копа Судамерикана, 1/16 финала
2 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Расинг М
4'
C. Martinez
63'
C. Martinez
31'
G. Cotugno
38'
D. Nandin
49'
G. Cotugno
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уачипато - Расинг М
90'
+3
Замена
A. Alaniz
️️️️
D. Nandin
Замена
J. Vargas
️️️️
G. Montes
88'
Замена
S. Saez
️️️️
M. Rodríguez
88'
86'
Желтая карточка
M. Ferreira
84'
Замена
S. Mederos
️️️️
L. Rodriguez
Замена
B.
️️️️
C. Villanueva
81'
73'
Замена
T. Veron
️️️️
J. Urretaviscaya
73'
Замена
A. Pereira
️️️️
A. Hernandez
66'
Желтая карточка
D. Nandin
Желтая карточка
C. Martinez
66'
ГОЛ! 2:3!
C. Martinez
63'
Замена
B. Palmezano
️️️️
М. Гутьеррес
58'
56'
Желтая карточка
L. Monzón
49'
ГОЛ! 1:3!
G. Cotugno
Пас отдал
J. Urretaviscaya
38'
ГОЛ! 1:2!
D. Nandin
Пас отдал
J. Urretaviscaya
31'
ГОЛ! 1:1!
G. Cotugno
Пас отдал
J. Urretaviscaya
Желтая карточка
R. Malanca
30'
17'
Желтая карточка
H. Magallanes
ГОЛ! 1:0!
C. Martinez
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
15
Antonio Castillo
ЦЗ
2
Benjamín Gazzolo
(К)
ЦЗ
8
S. Silva
ЦП
20
G. Montes
ЦП
15
Maximiliano Rodríguez
ЦП
14
Carlo Villanueva
ЦП
14
Фелипе Лойола
ЦП
23
C. Martinez
ЦФ
28
Максимилиано Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
(К)
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
23
D. Nandin
ЦФ
9
Hugo Silveira
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Уачипато
6
Gonzales
ЦЗ
37
Renzo Malanca
ЦЗ
11
Brea
ЦП
6
C. Sepulveda
ЦП
10
B. Palmezano
ЦП
10
J. Vargas
ЦП
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
11
S. Saez
ЦФ
7
Mario Briceño
ЦФ
20
Leandro Díaz
ЦФ
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
34
A. Pereira
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
20
Santiago Mederos
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
27
T. Veron
ЦФ
3-5-2
1
16
15
2
20
15
14
14
Лойола
8
28
Гутьеррес
23
4-3-3
25
17
4
33
4
23
80
14
9
23
17
15
11
11
15
14
11
11
14
28
Гутьеррес
10
10
28
Гутьеррес
20
10
10
20
80
27
27
80
17
34
34
17
23
7
7
23
23
20
20
23
Остались в запасе
Уачипато
Расинг М
6
C. Sepulveda
ЦП
6
Gonzales
ЦЗ
37
Renzo Malanca
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
7
Mario Briceño
ЦФ
20
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
8
L. Gorocito
ЦФ
21
J. Rivero
ЦП
1
Renzo Bacchia
ВР
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Остались в запасе
6
C. Sepulveda
ЦП
6
Gonzales
ЦЗ
37
Renzo Malanca
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
7
Mario Briceño
ЦФ
20
Leandro Díaz
ЦФ
Остались в запасе
8
L. Gorocito
ЦФ
21
J. Rivero
ЦП
1
Renzo Bacchia
ВР
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Статистика матча Уачипато - Расинг М
2
4
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
4
Нарушения
15
10
Офсайды
1
1
Количество передач
378
271
Сейвы
0
7
Точность передач %
71
60
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Estadio CAP, Talcahuano
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