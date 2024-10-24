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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Хоффенхайм
Порту - Хоффенхайм: обзор матча 24 октября 2024
Порту
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
45+2'
Т. Джало
75'
С. Омородион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Хоффенхайм
Замена
Д. Намасо
️️️️
С. Омородион
90'
+2
84'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
А. Прасс
Замена
З. Педру
️️️️
Т. Джало
84'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
83'
79'
Замена
Т. Дрекслер
️️️️
А. Чавес
Желтая карточка
А. Варела
77'
ГОЛ! 2:0!
С. Омородион
75'
70'
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Ф. Гриллич
70'
Замена
М. Бериша
️️️️
Я. Брун-Ларсен
70'
Замена
Х. Табакович
️️️️
А. Гложек
Замена
Ф. Виейра
️️️️
И. Хайме
60'
Желтая карточка
Н. Перес
54'
ГОЛ! 1:0!
Т. Джало
Пас отдал
Н. Гонсалес
45'
+2
45'
Желтая карточка
С. Н'Соки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К)
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Том Бишоф
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
2
Зе Педру
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Кошта
74
Моура
18
Перес
35
Джало
52
Фернандеш
22
Варела
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
24
Хайме
9
Омородион
3-2-1-2-2
1
Бауманн
15
Жандре
34
Н'Соки
3
Чавес
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
8
Бишоф
7
Брун-Ларсен
27
Крамарич
10
Гложек
35
Джало
2
Зе Педру
2
Зе Педру
35
Джало
24
Хайме
20
Виейра
20
Виейра
24
Хайме
9
Омородион
3
Намасо
3
Намасо
9
Омородион
22
Прасс
39
Юрасек
39
Юрасек
22
Прасс
3
Чавес
21
Дрекслер
21
Дрекслер
3
Чавес
27
Гриллич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Гриллич
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
20
Бериша
7
Брун-Ларсен
10
Гложек
9
Табакович
9
Табакович
10
Гложек
Остались в запасе
Порту
Хоффенхайм
14
Клаудио Рамос
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Витор Бруну
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Порту - Хоффенхайм
3
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
16
9
Офсайды
2
2
Количество передач
388
466
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.12
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
0 : 4
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Драгау
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