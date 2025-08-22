Введите ваш ник на сайте
Вуковар - Горица: онлайн-трансляция 22 августа 2025

Вуковар
22.08.2025, пятница, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
- : -
Не начался
Горица
Матч Таблица
Статистика матча Вуковар - Горица
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Вуковар
Горица
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
27 декабря 2024, 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
9 августа 2024, 13:29
Больше новостей
Хорватия. Футбольная лига
Все
Текущие
Будущие
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Локомотива
- : -
16.08.2025
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Риека
- : -
16.08.2025
Динамо
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Вараждин
- : -
17.08.2025
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Хайдук
- : -
17.08.2025
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
Вуковар
- : -
22.08.2025
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
Славен Белупо
- : -
23.08.2025
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
Динамо
- : -
23.08.2025
Истра 1961
Последние матчи
Все
Вуковар
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Вуковар
1 : 1
15.08.2025
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Хайдук
2 : 0
10.08.2025
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Динамо
3 : 0
08.08.2025
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Вараждин
1 : 1
04.08.2025
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Локомотива
1 : 0
01.08.2025
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Хайдук
2 : 0
10.08.2025
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Вараждин
1 : 1
04.08.2025
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Горица
0 : 3
24.05.2025
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
4 : 0
18.05.2025
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Горица
1 : 1
11.05.2025
Хайдук
