«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10

Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков

«Лудогорец» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.72

«Риека» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.00

Экс-игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП