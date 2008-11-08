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Расписание матчей
Англия. Кубок
Хистон - Суиндон Таун
Хистон - Суиндон Таун: обзор матча 08 ноября 2008
Хистон
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
1 : 0
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хистон - Суиндон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хистон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Хистон
1 : 2
13.01.2009
Суонси
Англия. Кубок
Хистон
1 : 0
30.11.2008
Лидс
Англия. Кубок
Хистон
1 : 0
08.11.2008
Суиндон Таун
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
- : -
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 10 тур
Суиндон Таун
0 : 1
10.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
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Суиндон Таун
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
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