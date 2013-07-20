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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Химнастик - Вильярреал
Химнастик - Вильярреал: обзор матча 20 июля 2013
Химнастик
20.07.2013, суббота, 22:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Химнастик - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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2 : 0
08.11.2026
Хетафе
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Вильярреал
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Испания. Примера, 11 тур
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0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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