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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Ротор (мол) - Химик-Арсенал
Ротор (мол) - Химик-Арсенал: обзор матча 21 сентября 2019
Ротор (мол)
21.09.2019, суббота, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 10 тур
0 : 3
Завершен
Химик-Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ротор (мол) - Химик-Арсенал
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Ротор (мол)
0 : 0
27.05.2021
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 6
23.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Химки (мол)
1 : 2
19.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ротор (мол)
4 : 1
12.05.2021
Мастер-Сатурн
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ротор (мол)
2 : 0
05.05.2021
Уфа (мол)
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
20.09.2020
Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3, 6 тур
Салют
0 : 0
12.09.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
06.09.2020
Красное Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3, 4 тур
Факел-М
0 : 2
29.08.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 3 тур
Химик-Арсенал
1 : 0
23.08.2020
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Зенит
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Ротор (мол)
Химик-Арсенал
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
Семшов покинул «Химик». Тренер может сменить Кононова в «Арсенале»
2018.11.07 00:15
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«Спорт-Экспресс»: Семшов на следующей неделе возглавит «Арсенал»
2018.11.03 17:37
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Семшов дисквалифицирован на четыре матча. После игры с «Металлургом» тренер назвал судей мразями
2018.10.31 14:45
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Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями
2018.10.29 22:10
3
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
«Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»
2018.10.05 21:47
6
Участник реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» перешел в «Ротор-Волгоград»
2017.07.20 14:28
7
Семшов покинул «Химик». Тренер может сменить Кононова в «Арсенале»
2018.11.07 00:15
8
«Спорт-Экспресс»: Семшов на следующей неделе возглавит «Арсенал»
2018.11.03 17:37
12
Семшов дисквалифицирован на четыре матча. После игры с «Металлургом» тренер назвал судей мразями
2018.10.31 14:45
3
Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями
2018.10.29 22:10
3
«Химик» готов отпустить Семшова в «Арсенал», если Кононов уйдет в «Спартак»
2018.10.29 15:50
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