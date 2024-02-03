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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Хэрроджейт
Стокпорт Каунти - Хэрроджейт: обзор матча 03 февраля 2024
Стокпорт Каунти
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Хэрроджейт
30'
К. Лемоней-Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Хэрроджейт
Желтая карточка
F. Horsfall
90'
+4
Желтая карточка
A. Sarcevic
85'
77'
Замена
L. Sutton
️️️️
С. Дули
Замена
R. Richards
️️️️
К. Лемоней-Эванс
77'
66'
Замена
Д. Сиви
️️️️
A. Odoh
Замена
A. Sarcevic
️️️️
О. Бэйли
65'
Замена
R. Croasdale
️️️️
К. Кэмпс
65'
Желтая карточка
A. Wright
63'
51'
Желтая карточка
J. Belshaw
Замена
И. Турай
️️️️
М. Саутэм-Хейлз
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Лемоней-Эванс
Пас отдал
М. Саутэм-Хейлз
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ПЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
27
Один Бэйли
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
Хэрроджейт
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
2-1-2-2-4
4
23
Саутэм-Хейлз
23
Бристоу
8
Кэмпс
25
Пауэлл
27
Бэйли
24
Лемоней-Эванс
1
5
19
41
Мэдден
2-1-1-1-5
1
30
Гибсон
2
14
Фолдс
10
22
Дули
14
6
8
7
18
23
Саутэм-Хейлз
3
Турай
3
Турай
23
Саутэм-Хейлз
8
Кэмпс
18
18
8
Кэмпс
24
Лемоней-Эванс
31
31
24
Лемоней-Эванс
27
Бэйли
10
10
27
Бэйли
22
Дули
17
17
22
Дули
14
14
Сиви
14
Сиви
14
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Хэрроджейт
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
37
Том Блоксэм
ЛВ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
Остались в запасе
37
Том Блоксэм
ЛВ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Стокпорт Каунти - Хэрроджейт
3
1
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
8
Офсайды
1
1
Количество передач
528
443
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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