Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Хэрроджейт - Престон
Хэрроджейт - Престон: обзор матча 27 августа 2024
Хэрроджейт
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 5
Завершен
Престон
14'
С. Гринвуд
37'
С. Гринвуд (П)
39'
М. Осмайич
45+1'
М. Осмайич
83'
М. Осмайич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Престон
83'
ГОЛ! 0:5!
М. Осмайич
Пас отдал
А. Маккэнн
73'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
С. Гринвуд
73'
Замена
М. Фрекьяер-Йенсен
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
60'
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
Б. Поттс
60'
Замена
Д. Стори
️️️️
Л. Линдсэй
60'
Замена
K. Best
️️️️
Э. Хьюз
Замена
С. Дули
️️️️
Э. О'Коннор
59'
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
M. Daly
59'
Замена
Л. Гибсон
️️️️
L. Sutton
59'
Замена
J. Muldoon
️️️️
J. Daly
59'
Замена
D. Cornelius
️️️️
W. Burrell
59'
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
М. Осмайич
Пас отдал
Б. Поттс
39'
ГОЛ! 0:3!
М. Осмайич
Пас отдал
Д. Холмс
37'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Гринвуд
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Гринвуд
Желтая карточка
Э. О'Коннор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
11
James Daly
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
4
Райан Ледсон
(К)
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
18
Милутин Осмайич
АП
19
J. Okkels
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Хэрроджейт
23
James Moorby
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
3
Kian Best
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
2-1-3-1-3
1
14
2
О'Коннор
14
Фолдс
2
17
10
21
Тэйлор
9
6
11
3-4-2-1
28
Вудман
6
Уотмоу
6
Линдсэй
16
Хьюз
23
Тордарсон
4
Ледсон
14
Холмс
44
Поттс
20
Гринвуд
18
Осмайич
19
17
30
Гибсон
30
Гибсон
17
2
О'Коннор
22
Дули
22
Дули
2
О'Коннор
6
8
8
6
10
10
10
10
11
18
18
11
6
Линдсэй
14
Стори
14
Стори
6
Линдсэй
44
Поттс
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
44
Поттс
20
Гринвуд
8
Маккэнн
8
Маккэнн
20
Гринвуд
16
Хьюз
3
3
16
Хьюз
23
Тордарсон
29
Фрекьяер-Йенсен
29
Фрекьяер-Йенсен
23
Тордарсон
Остались в запасе
Хэрроджейт
Престон
23
James Moorby
ЦЗ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Бен Уайтмэн
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
23
James Moorby
ЦЗ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Бен Уайтмэн
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Хэрроджейт - Престон
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
6
Офсайды
1
2
Количество передач
360
771
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Престон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бернли
- : -
06.12.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Speedie, England
Новости команд
Все
Хэрроджейт
Престон
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+