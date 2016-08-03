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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль БШ - Олимпиакос
Хапоэль БШ - Олимпиакос: обзор матча 03 августа 2016
Хапоэль БШ
03.08.2016, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Олимпиакос
85'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
81'
Замена
А. Пулидо
️️️️
А. Ботиа
78'
Желтая карточка
А. Ботиа
61'
Замена
А. Масуаку
️️️️
А. Домингес
51'
Замена
Я. Маниатис
️️️️
Д. Фигейраш
49'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
5'
Желтая карточка
А. Бухалакис
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Хапоэль БШ - Олимпиакос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
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Ренн
0 : 0
04.11.2026
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Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
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