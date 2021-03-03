Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон
Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон: обзор матча 03 марта 2021
Гамильтон Академикал
03.03.2021, среда, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
36'
Р. Каллахан
87'
G. Melamed
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон
Желтая карточка
Р. Каллахан
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:1!
G. Melamed
Пас отдал
Л. Гордон
Замена
B. Stirling
️️️️
C. Trafford
85'
Замена
R. Hughes
️️️️
S. Martin
82'
76'
Желтая карточка
L. Craig
75'
Желтая карточка
Д. Уотерспун
69'
Желтая карточка
Д. МакКарт
Желтая карточка
Б. Андерсон
69'
66'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
C. Bryson
66'
Замена
G. Middleton
️️️️
С. Мэй
50'
Замена
Д. Браун
️️️️
Ш. Руни
ГОЛ! 1:0!
Р. Каллахан
Пас отдал
Б. Андерсон
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
7
Craig Bryson
ЦП
0
L. Craig
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
18
Guy Melamed
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
14
George Stanger
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
28
Alexander Ferguson
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
4-2-4
30
2
Одоффин
14
Ходсон
24
33
18
Каллахан
25
5
19
Андерсон
20
Мойо
6
4-4-2
28
Кларк
26
Руни
17
Тансер
5
МакКарт
4
Гордон
0
10
Уотерспун
6
Керр
7
17
Мэй
18
6
27
27
6
25
15
15
25
26
Руни
2
Браун
2
Браун
26
Руни
7
17
17
7
17
Мэй
45
45
17
Мэй
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Сент-Джонстон
14
George Stanger
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
28
Alexander Ferguson
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
24
Nathan Thomas
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Остались в запасе
28
Alexander Ferguson
ЦФ
7
Craig Conway
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
12
Elliot Parish
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Гамильтон Академикал - Сент-Джонстон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
Все
Гамильтон Академикал
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+