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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - Гамбург
Рот-Вайсс - Гамбург: обзор матча 13 августа 2023
Рот-Вайсс
13.08.2023, воскресенье, 14:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 4
Завершен
Гамбург
42'
Т. Мюзель
57'
M. Doumbouya
83'
L. Brumme
37'
Б. Джатта
55'
Б. Джатта
66'
Р. Глатцель
117'
Л. Бенеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - Гамбург
120'
+2
Желтая карточка
Р. Кенигсдорффер
117'
ГОЛ! 3:4!
Л. Бенеш
Пас отдал
А. Немет
106'
Желтая карточка
С. Амбросиус
Замена
E. Voufack
️️️️
А. Вигель
106'
98'
Желтая карточка
Г. Рамуш
91'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Л. Озтюнали
91'
Замена
С. Амбросиус
️️️️
Д. Хаджикадунич
ГОЛ! 3:3!
L. Brumme
Пас отдал
Т. Айсфельд
83'
81'
Замена
М. Хейер
️️️️
Ж. Домпе
Замена
R. Berlinski
️️️️
J. Ríos Alonso
80'
Замена
Т. Айсфельд
️️️️
Т. Мюзель
80'
72'
Желтая карточка
И. ван дер Бремпт
Замена
L. Vonić
️️️️
М. Обуз
67'
66'
ГОЛ! 2:3!
Р. Глатцель
59'
Замена
А. Немет
️️️️
Э. Кран
ГОЛ! 2:2!
M. Doumbouya
Пас отдал
А. Вигель
57'
55'
ГОЛ! 1:2!
Б. Джатта
ГОЛ! 1:1!
Т. Мюзель
42'
40'
Желтая карточка
Э. Кран
37'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джатта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
7
Андреас Вигель
ЦЗ
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
26
Торбен Мюзель
АП
1
Jakob Golz
ЦФ
4
Felix Bastians
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
29
Moussa Doumbouya
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
5
Элайджа Кран
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
19
Eric Voufack
ЦЗ
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
10
Томас Айсфельд
ЦФ
6
Björn Rother
ЦФ
21
Ron Berlinski
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
3-2-5
7
Вигель
23
14
10
Обуз
26
Мюзель
41
29
30
20
Гетце
4
4-1-2-1-2
31
Рааб
20
ван дер Бремпт
5
Рамуш
6
Хаджикадунич
28
Мухайм
5
Кран
21
Озтюнали
8
Бенеш
91
Домпе
18
Джатта
19
Глатцель
7
Вигель
19
19
7
Вигель
26
Мюзель
10
Айсфельд
10
Айсфельд
26
Мюзель
23
21
21
23
10
Обуз
79
79
10
Обуз
91
Домпе
5
Хейер
5
Хейер
91
Домпе
21
Озтюнали
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
21
Озтюнали
5
Кран
90
Немет
90
Немет
5
Кран
6
Хаджикадунич
5
Амбросиус
5
Амбросиус
6
Хаджикадунич
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Гамбург
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
6
Björn Rother
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
1
Даниэль Фернандес
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
6
Björn Rother
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
39
Omar Megeed
ЦП
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Рот-Вайсс - Гамбург
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
- : -
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
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