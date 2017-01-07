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Расписание матчей
Франция. Кубок
Генгам - Гавр
Генгам - Гавр: обзор матча 07 января 2017
Генгам
07.01.2017, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Генгам - Гавр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
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