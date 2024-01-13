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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Генгам
Кевийи - Генгам: обзор матча 13 января 2024
Кевийи
13.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 20 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
89'
Б. Гийом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Генгам
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
G. Gbelle
90'
+3
90'
+2
Замена
B. Roux
️️️️
M. Merghem
89'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гийом
Пас отдал
A. Ben Mohamed
Замена
П. Яд
️️️️
С. Сумано
84'
77'
Замена
T. Luvambo
️️️️
А. Эль Уаззани
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
К. Кулибали
77'
Желтая карточка
А. Сиссоко
74'
70'
Замена
Б. Гийом
️️️️
H. Picard
Желтая карточка
Б. Пьерре
50'
45'
+1
Желтая карточка
M. Merghem
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
69
Йохан Рош
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Генгам
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Батист Гийом
ЦФ
2-2-5
1
Лерой
3
58
Сиссоко
14
8
Кадиу
11
Камара
7
69
Рош
44
Пьерре
17
Кулибали
3-1-5-1
1
15
Мансе
24
7
6
Сидибе
19
Эль Уаззани
22
7
4
11
22
17
Кулибали
35
35
17
Кулибали
99
Сумано
37
Яд
37
Яд
99
Сумано
14
41
41
14
7
5
5
7
19
Эль Уаззани
92
92
19
Эль Уаззани
22
9
Гийом
9
Гийом
22
Остались в запасе
Кевийи
Генгам
16
Кейн Боннви
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
24
Максим Сивис
ПЗ
1
Тедди Бартуше
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
21
Pape Ousmane Sakho
ЦФ
Остались в запасе
24
Максим Сивис
ПЗ
1
Тедди Бартуше
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Статистика матча Кевийи - Генгам
2
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
21
12
Офсайды
1
4
Количество передач
424
445
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
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