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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Годой-Крус
Тигре - Годой-Крус: обзор матча 13 августа 2024
Тигре
13.08.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Годой-Крус
36'
F. Altamira
74'
S. Rodríguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Годой-Крус
77'
Замена
M. Pino
️️️️
S. Rodríguez
74'
ГОЛ! 0:2!
S. Rodríguez
Пас отдал
D. Barrea
Замена
B. Armoa
️️️️
F. Monzón
73'
Замена
D. Sarmiento
️️️️
Г. Марони
73'
Замена
M. Garay
️️️️
G. Nardelli
73'
67'
Замена
G. Moreyra
️️️️
B. Leyes
67'
Замена
F. Ardiles
️️️️
F. Altamira
57'
Замена
G. Abrego
️️️️
V. Poggi
51'
Желтая карточка
F. Rasmussen
46'
Замена
E. Pereyra
️️️️
M. Luciano
38'
Желтая карточка
B. Leyes
36'
ГОЛ! 0:1!
F. Altamira
Желтая карточка
G. Nardelli
24'
Желтая карточка
L. Miranda
18'
10'
Желтая карточка
F. Altamira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
6
Martín Ortega
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
24
Эрик Рамирес
ЦФ
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Тигре
1
Luka Fuster
ВР
24
Alan Sosa
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
27
Blas Armoa
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
20
Facundo Butti
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
4-4-2
12
6
3
5
22
26
30
26
33
Марони
9
24
Рамирес
4-3-3
1
2
23
3
4
5
25
8
9
9
25
9
27
27
9
3
8
8
3
33
Марони
11
11
33
Марони
25
30
30
25
25
26
26
25
5
18
18
5
9
22
22
9
3
17
17
3
Остались в запасе
Тигре
Годой-Крус
1
Luka Fuster
ВР
24
Alan Sosa
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
27
Santiago Gonzalez
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
Главный тренер
Себастьян Домингес
12
Roberto Ramírez
ВР
20
Facundo Butti
ЦЗ
35
Luciano Pascual
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Остались в запасе
1
Luka Fuster
ВР
24
Alan Sosa
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
27
Santiago Gonzalez
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
20
Facundo Butti
ЦЗ
35
Luciano Pascual
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Статистика матча Тигре - Годой-Крус
2
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
18
Офсайды
3
2
Количество передач
454
298
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
7
7
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.6
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
Новости команд
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Тигре
Годой-Крус
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
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1
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2024.08.03 12:39
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1
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