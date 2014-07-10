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Гленавон - Хафнарфьордур
Гленавон - Хафнарфьордур: обзор матча 10 июля 2014
Гленавон
10.07.2014, четверг, 22:45
Лига Европы, 1 раунд
2 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Хафнарфьордур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гленавон - Хафнарфьордур
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0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Гленавон
2 : 3
25.04.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленавон
0 : 1
18.04.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Бангор
0 : 0
11.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Баллимина Юнайтед
1 : 1
07.04.2026
Гленавон
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Гленавон
1 : 1
04.04.2026
Портадаун
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Хафнарфьордур
1 : 2
24.10.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
ИБВ
3 : 1
16.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Хафнарфьордур
3 : 0
13.09.2026
Акурейри
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