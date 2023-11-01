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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сан Роке де Лепе - Жирона
Сан Роке де Лепе - Жирона: обзор матча 01 ноября 2023
Сан Роке де Лепе
01.11.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Жирона
48'
В. Фернандес
90+8'
Савиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан Роке де Лепе - Жирона
90'
+9
Желтая карточка
Савиньо
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
Савиньо
Пас отдал
А. Довбик
78'
Замена
И. Мартин
️️️️
Порту
75'
Замена
А. Довбик
️️️️
К. Стуани
65'
Замена
Я. Коуто
️️️️
М. Гутьеррес
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Фернандес
Пас отдал
А. Мартинес
46'
Замена
Савиньо
️️️️
И. Кебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан Роке де Лепе
4
Pablo Aguilar
ЦЗ
5
Antonio López
ЦЗ
18
Diego Gutierrez
ЦП
10
Juan Carlos Camacho
(К)
ЦП
19
Mohamed Mizzian
ЦФ
11
R. Rodriguez
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Сан Роке де Лепе
1
Romero
ВР
14
Jesús Rueda
ЦЗ
20
Ivan Robles
ЦЗ
3
Fran Ávila
ЦЗ
8
Víctor Barroso
ЦП
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Савиньо
ПВ
23
Икер Альмена
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
2-2-2
4
5
18
10
11
19
4-1-1-3-1
40
Фуидиас
22
Мартинес
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
3
Гутьеррес
14
Кебе
14
Солис
10
Порту
11
Цыганков
17
Фернандес
7
Стуани
3
Гутьеррес
27
Коуто
27
Коуто
3
Гутьеррес
10
Порту
23
Мартин
23
Мартин
10
Порту
14
Кебе
17
Савиньо
17
Савиньо
14
Кебе
7
Стуани
9
Довбик
9
Довбик
7
Стуани
Остались в запасе
Сан Роке де Лепе
Жирона
1
Romero
ВР
14
Jesús Rueda
ЦЗ
20
Ivan Robles
ЦЗ
3
Fran Ávila
ЦЗ
8
Víctor Barroso
ЦП
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Сильви Клуа
ЦП
23
Икер Альмена
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Romero
ВР
14
Jesús Rueda
ЦЗ
20
Ivan Robles
ЦЗ
3
Fran Ávila
ЦЗ
8
Víctor Barroso
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
16
Сильви Клуа
ЦП
23
Икер Альмена
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Сан Роке де Лепе - Жирона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан Роке де Лепе
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сан Роке де Лепе
0 : 2
01.11.2023
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Роке де Лепе
2 : 3
13.11.2022
Хетафе
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Роке де Лепе
0 : 3
01.12.2021
Мирандес
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
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