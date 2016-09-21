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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Гиллинхэм
Тоттенхэм - Гиллинхэм: обзор матча 21 сентября 2016
Тоттенхэм
21.09.2016, среда, 22:00
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
5 : 0
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Гиллинхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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1 : 1
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Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
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Тоттенхэм
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