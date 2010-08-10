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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Норвич Сити - Гиллинхэм
Норвич Сити - Гиллинхэм: обзор матча 10 августа 2010
Норвич Сити
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
4 : 1
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвич Сити - Гиллинхэм
Красные карточки
0
0
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0
0
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Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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