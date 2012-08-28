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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гиллинхэм - Мидлсбро
Гиллинхэм - Мидлсбро: обзор матча 28 августа 2012
Гиллинхэм
28.08.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гиллинхэм - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
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Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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